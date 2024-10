E' un'ondata di affetto ed auguri quella che investe Dj Fanny in queste ore. Sono le migliaia di persone che hanno sostenuto Andrea Turnu, malato di SLA con la passione per la musica, nell'ambito del Premio Sardegna Live incoronandolo Sardo dell'anno 2018.

Un risultato inseguito e voluto, un traguardo che riempie di gioia il giovane di Ales che sul suo profilo Instagram festeggia dedicando la vittoria ad amici e fan: "Bé amici, ormai mi conoscete e sapete che non amo dilungarmi a fare troppi giri di parole - così l'artista -. Quindi vi dico solo GRAZIE, non solo per questa vittoria a cui tenevo particolarmente, ma perché la vostra costante vicinanza mi da quasi la sensazione di libertà e autosufficienza. Spero che questa sia solo la prima di tante altre battaglie vinte insieme. Chissà, magari anche quella più importante di tutte!".

Tramite i social arrivano anche gli auguri di Luna Melis, seconda classificata della sesta edizione del concorso indetto da Sardegna Live, che sulla bacheca Facebook di Fanny scrive: "Complimenti per la vittoria e per la tua straordinaria forza", accompagnando il messaggio con un cuore.

Dj Fanny verrà premiato da Sardegna Live nel corso di una serata celebrativa che si terrà in data e luogo da definire.