Intervento dei Vigili del Fuoco di Lanusei questa mattina in via Municipio nel comune di Cardedu (Nu), per una fuga di gas .

La Ditta incaricata di eseguire lavori di sottoservizi, secondo le prime informazioni, durante le operazioni di scavo ha tranciato un tubo della rete cittadina del gas . La Squadra dei Vf ha provveduto nell'immediato a isolare la zona, interdire il traffico pedonale e veicolare e inertizzare l'area con getti d'acqua nebulizzata.

In via precauzionale i pompieri hanno eseguito dei controlli strumentali al fine di scongiurare la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

Sul posto è intervenuto il personale di Medea, gestore della rete, che si è occupato di chiudere le valvole, bloccare la perdita e ripristinare il corretto funzionamento della rete.