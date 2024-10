Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri per soccorrere padre e figlio che hanno perso l'orientamento durante un'escursione in mountain bike in una zona impervia, non riuscendo più a trovare il percorso di rientro.

I due ciclisti si erano smarriti a Castiadas, in località Sabadi, dove gli uomini del 115 sono sopraggiunti dopo essere stati allertati, localizzandolo attraverso le coordinate gps dello smartphone e raggiungendoli con un fuoristrada della squadra del distaccamento di San Vito.

Padre e figlio hanno fatto così rientro a casa in buone condizioni di salute.