Un'altra discarica abusiva a Cagliari e ancora una denuncia mediatica da parte di Valerio Piga , di difensori della natura, che mostra la situazione in cui versa via dell'Agricoltura .

" Da anni, la via dell'Agricoltura di Cagliari (uno degli ingressi della città) si caratterizza per la presenza di una discarica abusiva. L'amministrazione comunale latita, non è mai intervenuta per porre fine a questo scempio ambientale. Mi chiedo cosa aspetta "Che qualcuno metta fuoco come già successo, creando non pochi problemi di inquinamento ?".

" Lo ribadisco e lo ripeto - commenta Valerio - questa amministrazione comunale è un disastro, da tutti i punti di vista ed hanno pure la faccia tosta di candidarsi come capitale del verde, grazie, secondo loro, 'ai tanti progetti in essere, che renderanno la nostra città ancor più verde ea misura di cittadino» .