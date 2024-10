Passano i giorni e c’è chi continua a buttare di tutto nella zona dell’ex ripetitore Rai, a Is Coras, poco lontano dal deposito di Villano Trasporti e in linea d’aria proprio con l’area dove sono sistemati i cassoni della ditta che ha in appalto il ritiro dei rifiuti ingombranti.

Ci troviamo dunque in periferia a Sestu, dove l’assenza di telecamere e di illuminazione pubblica, rende ancor più facile l’attività illecita di chi deve liberarsi di vecchie carcasse di frigoriferi, divani, vetro, plastica e altre tipologie di rifiuti: nonostante le periodiche bonifiche del sito in questione a carico dell’Amministrazione Comunale, la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano.

Ecco come si presenta questa mattina il tratto in salita che conduce dietro le palazzine di Cortexandra: i controlli della Compagnia Barracellare e della Polizia Municipale proseguono ad oltranza, ma pare che i furbetti agiscano indisturbati anche e soprattutto approfittando dell’oscurità notturna.