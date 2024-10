Dopo un breve ricovero e i controlli di rito ero stato dimesse dall'ospedale, ma un bimbo di 5 mesi è morto poche ore dopo. E' successo a Salerno nella giornata di ieri, 27 gennaio. I genitori lo stavano portando al pronto soccorso di Battipaglia, quando il piccolo sarebbe stato colpito da una nuova crisi respiratoria, rivelatasi fatale.

La vicenda è adesso al vaglio delle autorità, e la salma è stata posta sotto sequestro. Il neonato avrebbe cominciato ad accusare problemi per una presunta bronchite: dopo essere stato dimesso dall’ospedale Ruggi la situazione è peggiorata: inutile la corsa disperata, prima in auto e poi in ambulanza, al pronto soccorso di Battipaglia.

Arrivato in ospedale il neonato era già morto. I familiari chiedono che venga fatta chiarezza e adesso si indaga per capire se dietro questa tragedia vi siano delle responsabilità. Il corpo del piccolo si trova ancora all’ospedale Santa Maria della Speranza, mentre si cercano ancora le cause della morte.