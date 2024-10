Un disturbo comune nel quale il contenuto gastrico risale in esofago e che si manifesta abitualmente con bruciore retrosternale accompagnato da rigurgito acido e qualche volta tosse, tipicamente dopo i pasti o in posizione supina.

Sono utili alcuni consigli: in primis non mettersi in posizione supina subito dopo i pasti, non inchinarsi piegando il busto ma utilizzare la flessione della gambe, sollevare la testata del letto di circa 30 gradi ponendo uno spessore nei piedi della parte superiore del letto, smettere di fumare, evitare lo stress ed infine curare la dieta mangiando lentamente e masticando lentamente facendo attenzione ai cibi introdotti.

Chiaramente un consiglio imprescindibile è quello di rivolgersi al proprio medico curante per escludere altre patologie e per una valutazione più approfondita del problema.

Ecco di seguito la dieta utile da seguire:

CIBI DA EVITARE

Frutta: Agrumi, Succhi di agrumi, Ananas, Frutta secca, Kiwi e Mirtillo.

Verdura: Aglio crudo, Cetriolo, Cipolla cruda, Patate fritte, Pomodoro cotto e crudo e Purè di patate.

Cereali e derivati: Pane con molta mollica, Pasta condita con aglio olio e peperoncino.

Latte e derivati: Burro, Strutto, Margarina, Formaggi grassi o stagionati, Formaggi molli freschi, Gelato, Milk shake, Panna.

Carne, uova e pesce: Carne di maiale, Cibi fritti, Cotoletta alla milanese, Estratto di carne, Hamburger, Salame, Pancetta, Lardo, Mortadella.

Dolci e alimenti grassi: Anice, Biscotti al burro o al cioccolato, Brioche, Caramelle, Cioccolato, Frittelle e fritture, Menta, Pan di spagna, Panettone e pandoro, Patatine.

Bevande: Acqua minerale frizzante, Bibite gassate, Birra, Energy drink, Liquori e altri alcoolici, Spremute di agrumi, Vini frizzanti, vino bianco.

Altro: Cannella, Chewing gum, Dado di carne o vegetale, Noce moscata, Pepe, Paprika, Peperoncino, Zenzero.

CIBI DA ASSUMERE CON MODERAZIONE

Frutta: Frutta estiva, Lampone, Sidro di mela, Uva.

Verdura: Aglio ben cotto, Cipolle cotte, Crauti, Porro, Scalogno.