Ti voglio ricordare così ❤️ la vita si porta sempre via i migliori ..un grande persona .. ciao amico

Un messaggio struggente, che spezza il cuore, lasciato da un suo amico, sul diario di Fb. Diego Caggiari, 21enne, studente universitario, nipote del sindaco Francesco Caggiari, primo cittadino di Bortigali, non ce l’ha fatta. Questa mattina ha perso la vita in un tragico scontro che ha coinvolto 3 auto, in quell’arteria maledetta, la statale 129, al km. 78 in prossimità del bivio di Bolotona, teatro già in passato di altri brutti episodi.

La tragedia è avvenuta dopo l'area di servizio Eni, coinvolte 3 autovetture. A causa dello scontro Diego Caggiari, di Bortigali, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 e dell'elisoccorso di Nuoro, è morto mentre altre tre persone sono gravemente ferite e sono state trasportate per accertamenti e cure all'ospedale di Nuoro.

Sul posto i Carabinieri delle stazioni di Bolotana, Orotelli, dell'Aliquota Radiomobile di Ottana e della Compagnia di Macomer. La ss. 129 è stata interdetta al traffico per le operazioni di soccorso e per i rilievi di legge.