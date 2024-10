La lotta ai roghi non si ferma nell’Isola: 18 quelli segnalati nella giornata di oggi. Un elicottero è decollato dalla base del Corpo Forestale di Pula per spegnere un incendio divampato nelle campagne di Villacidro, in località Trunconi.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione locale del Corpo forestale, coadiuvato non solo dal personale dell’elicottero arrivato da Pula ma anche dal personale del nucleo GAUF del Corpo Forestale di Cagliari. Sono intervenute inoltre una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Guspini e una squadra dei barracelli di Villacidro.