Una serie infinita di maltrattamenti che, secondo quanto raccontato dalla ex moglie, duravano da 18 anni. Minacce, calci, schiaffi, pugni, testate e persino un tentativo di strangolamento, tutto sotto gli occhi dei figli minori.

Per questo motivo il gip del tribunale di Reggio Emilia ha disposto l'allontanamento dall'abitazione e il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dall'ex coniuge per un 53enne di Bagnolo in Piano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2004, anche a causa dell'uso smodato di bevande alcoliche da parte dell'uomo. "Vai dai tuoi genitori, altrimenti ti ammazzo", sarebbe stata una delle minacce proferite alla donna durante il lungo periodo di violenze.

Ancora secondo le informazioni raccolte dalle autorità, risulta che il violento padre di famiglia la prendesse a schiaffi, calci e testate, strattonate per i capelli e pugni sulla bocca fino a farla sanguinare. In un'occasione avrebbe tentato di strangolarla mentre era a letto.

La donna si rifugiava spesso in cucina, chiudendosi a chiave, o nelle altre stanze della casa, Alla fine ha trovato la forza e il coraggio di denunciare, raccontando tutto ai carabinieri di Bagnolo che hanno denunciato l'uomo.