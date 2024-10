Il vicepremier Luigi Di Maio arriva in Sardegna. Questa sera leader del Movimento 5 Stelle sarà a Cagliari per l'appuntamento delle 19.30 al T Hotel, quando si chiuderà la campagna elettorale di Francesco Desogus, candidato governatore dei pentastellati.

Desogus, che alle 11.30 terrà una conferenza stampa nella sede del M5s a Cagliari in via Aosta, ha commentato: "Chiuderemo la campagna con Di Maio che mai ci ha fatto mancare il suo sostegno in queste settimane".

"Assieme a lui - ha continuato - hanno avuto un ruolo importante anche diversi ministri che hanno potuto conoscere da vicino la nostra realtà, affrontando temi importanti come quelli della sanità, della cultura, dei trasporti e dello sviluppo".

All'evento presenzieranno anche i parlamentari sardi dei 5 stelle.