"Salvini sa fare il suo mestiere per quanto riguarda il fatto che sta cavalcando un'onda che porta esiti e risultati per lui. Lo dico senza nulla togliere a Christian Solinas però poteva anche chiamarsi Mario Rossi e avrebbe vinto comunque le elezioni regionali. Il lavoro grosso l'ha fatto Salvini, che ha raccolto tutto il suo consenso".

Lo ha detto a Sky TG24 il candidato a governatore per la Sardegna di M5s Francesco Desogus commentando i risultati elettorali.

"Noi come 5 Stelle rimaniamo fermi sui nostri valori, la Lega è una realtà che non ha senso in Sardegna, perché qui abbiamo il Psd'Az, non quello di Solinas ma quello storico, ed è un'avversaria al 100% per noi - ha spiegato - Entriamo in Regione per fare opposizione al centrodestra, perché, purtroppo, sta riproponendo molti nomi noti della politica sarda. Noi ora saremo il terzo incomodo, nel senso che faremo un'opposizione dura e decisa portando avanti i nostri principi: l'onestà, la trasparenza e il senso di giustizia sociale che manca in Sardegna".