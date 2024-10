Sardegna Live

Bosa, Posada, Castelsardo, Osilo, Sanluri... Burgos. "Questo era quello che mancava. Andrò a visitarlo!" pensò in un grigio pomeriggio di febbraio. Mura possenti ed una torre chiusa in sé stessa. Scrutava la piana riarsa dal ghiaccio e dalla brina. Una veduta mozzafiato sulle Barbagie e sulle montagne dei sardi pelliti. Un groviglio di tetti all'apice di un vallone, come di case sedute sull'orlo di un monte. Grigie.