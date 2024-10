Il Tribunale di Sassari ha rinviato a mercoledì 26 febbraio, dopo il voto delle regionali e a scrutini già conclusi, la decisione sul ricorso presentato da un elettore contro la validità di cinque liste. Si tratta di liste che sono state presentate con la cosiddetta adesione tecnica dei consiglieri regionali Marco Tedde (per Energie per l'Italia), Valerio Meloni (per Sardegna in Comune), Antonello Peru (per Forza Italia Sardegna Berlusconi), Paolo Luigi Dessì (per Lega Salvini Sardegna) e Gianni Lampis (per Sardegna Civica).

La prima udienza che si è svolta martedì 19, in assenza del ricorrente, il collegio dei giudici, presieduto da Giuseppina Sanna, a latere Stefania Deiana e Francesco De Giorgi (relatore), ha convocato una nuova udienza per martedì per consentire l'eventuale contradditorio delle parti che non si sono presentate alla prima udienza.

Martedì in Tribunale a Sassari, oltre alla persona che ha presentato il ricorso, Mario Marras, erano assenti perché non costituiti in quanto non avevano ricevuto alcuna notifica, Marco Tedde, Antonello Peru, Paolo Luigi Dessì e Gianni Lampis. Era presente invece il consigliere regionale uscente del Pd, Valerio Meloni, difeso dall'avvocato Costantino Murgia, e legali dei partiti politici Lega Nord, Lega per Salvini premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia. Il pubblico ministero e le difese avevano chiesto al collegio l'estinzione del ricorso o, in subordine l'improcedibilità e l'inammissibilità.

Il collegio ha ritenuto che "la mancata comparizione in udienza di una parte non costituisce, per giurisprudenza che può definirsi costante, indice inequivoco di rinuncia alle domande formulate negli atti processuali". Intanto oggi si terrà la discussione di un altro ricorso, presentato al Tar contro le stesse liste e gli stessi candidati indicati nel procedimento in corso a Sassari. Anche in questo caso il ricorso contesta l'adesione tecnica alle liste dei cinque consiglieri regionali uscenti che poi si sono candidati in altre liste.