Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla Statale 130 Dir a Decimomannu. Due auto, una Seat Leon e una Fiat 500, si sono scontrate nei pressi dell’incrocio con la strada Provinciale 5.

Ad avere la peggio una donna che era a bordo della 500, trasportata al Brotzu con l’elisoccorso. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente della Seat Leon, finita fuori strada. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore.