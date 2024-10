E' STATO RITROVATO

Sono ore di apprensione per Alessandro Paloscia , 65enne scomparso da Decimomannu , in via Coghinas, alle 08:25 di giovedì 22 febbraio.

Alessandro, alto circa 1 metro e 80, corporatura robusta, sopracciglia grandi, capelli brizzolati corti come in foto, un grosso neo sul labbro lato destro, occhiali da vista come nell'immagine, ma che non sempre indossa, sta attraversando un momento di grave depressione e fa uso di farmaci per ipertensione ed antidepressivi .

Il 65enne si è allontanato a piedi da casa per andare al lavoro, con i mezzi pubblici numero 9 e 19, in un paese vicino, Elmas, dove lavora in un call center, portando con sé il cellulare che però risulta spento, il portafoglio con i documenti e il bancomat. Al momento della scomparsa l'uomo indossava pantaloni jeans e un giubbotto scuro .

I parenti hanno scoperto, cercandolo sul posto di lavoro, che si assentava da mesi: "Siamo tutti preoccupati per il suo stato - fanno sapere - non ha portato con sé i farmaci, si temono gesti autolesionistici ".

In caso di avvistamento o notizie sulla sua scomparsa i suoi cari chiedono di avvisare immediatamente le Forze dell'Ordine ei soccorsi (112-113-117 e 118) dicendo che esiste già una denuncia di scomparsa presentata alla Stazione Carabinieri di Decimomannu in data 22 febbraio e di avvertire subito anche Penelope Sardegna, nella persona del Presidente avv. Gianfrancesco Piscitelli, al n. 3886311738 operativo h24 o la moglie al n. 3487833143.

Piscitelli , Presidente Penelope Sardegna , ha commentato: "Chiedo la massima condivisione. Stante lo stato di salute di Alessandro, ogni minuto potrebbe essere importante. Alessandro Paloscia va riportato a casa".