Il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy Massimo Bitonci , in un commento a margine dell'approvazione in commissione Industria al Senato di un emendamento al ddl concorrenza, ha comunicato che sarà possibile fare saldi per rimanenze di magazzino e scorte nel caso di eventi eccezionali .

" Esprimo soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento che consente la vendita promozionale delle rimanenze di magazzino e scorte di prodotti, in conseguenza della chiusura temporanea per eventi eccezionali di natura sanitaria, metereologica, idrogeologica o sismica. Una misura - sottolinea Bitonci - che rappresenta per tanti commercianti già provati da alluvioni e/o tremoti una boccata d'ossigeno alla ripresa della propria attività commerciale ".