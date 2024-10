I Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato due settimane fa a Quartu una 39enne del luogo, disoccupata e già nota per dei precedenti giudiziari che con un complice, il quale al momento dei fatti risultava ancora non identificato, aveva danneggiato circa 25 autovetture nel centro abitato della città dell'hinterland cagliaritano.

I due, muniti di cacciavite e punteruoli, avevano aperto gli sportelli delle macchine e rubato tutto ciò che trovavano. I mezzi che non riuscivano a forzare venivano sistematicamente danneggiati forse, stando alla ricostruzione dei militari, per rabbia e dispetto.

Grazie alle incessanti ricerche degli operatori dell'Arma e alla collaborazione di alcuni testimoni, ciascuno dei quali aveva fornito degli elementi utili, e grazie anche alla visione sistematica di molte telecamere dell'impianto di videosorveglianza cittadino e di altri di pertinenza di privati, commercianti e non, i Carabinieri hanno individuato il secondo uomo. Si tratta di un 46enne, molto noto alle Forze dell'Ordine, denunciato per concorso in furto aggravato e continuato, danneggiamento e ricettazione.