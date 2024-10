Era stato assunto di recente come autista di bus all'Atp, l'azienda dei trasporti pubblici locale di Sassari, il 27enne sub morto questa mattina durante un'immersione nel mare dell'Argentiera.

Daniele Giglio era originario di Mogoro ma si era trasferito a Sassari da pochi mesi, dopo essere stato assunto dall'Atp. Ad esprimere il dolore per la sua morte è proprio l'azienda per cui lavorava, con una nota pubblicata sul sito internet: “Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Daniele Giglio, tra i più giovani autisti entrati a far parte di Atp negli ultimi anni”.

“La sua dedizione, la sua allegria e il suo contributo professionale rappresentano una perdita inestimabile per l'intera azienda. In questo momento di immenso dolore, Atp Sassari si stringe con rispetto e commozione attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato” conclude l’azienda.