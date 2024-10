L'ambasciatrice della Guinea Equatoriale Cecilia Obono Ndong nei giorni scorsi ha fatto visita alla comunità di Belvì e al parroco del paese, don Simon Pedro, originario del paese africano e sacerdote della diocesi di Oristano. «Per noi è stato un incontro non programmato - dichiara il sindaco Rinaldo Arangino - che ha prodotto interessanti sviluppi sotto il profilo della cooperazione internazionale, nella quale il nostro Comune investe e crede ormai da tempo».

VISITA BENEDETTA Per l'arrivo dell'ambasciatore, a cui è stata riservata un'accoglienza del tutto speciale, proprio don Pedro ha anche celebrato una messa alla presenza di tutte le autorità locali. Al termine della funzione religiosa, Arangino e l'ambasciatrice Obono Ndong, hanno discusso dei temi che riguardano le peculiarità e le criticità della Sardegna e della Guinea Equatoriale, ipotizzando anche una collaborazione destinata a concretizzarsi in futuro, anche perché la repubblica dell'Africa centrale si affaccia con decisione tra i paesi emergenti.

CRISI LONTANA «La diplomatica è rimasta favorevolmente sorpresa dalla dinamicità del nostro paese - spiega il sindaco - e ha espresso apprezzamento per tutto e per tutti. Abbiamo trovato tanti elementi che accomunano i nostri territori. Ho potuto anche constatare che il nostro è uno Stato in recessione, mentre il loro vive un momento di particolare ricchezza». Insomma la povertà cambia residenza geografica: «Sono in tanti coloro che hanno scelto, negli ultimi anni, di trasferirsi in Guinea Equatoriale grazie alle migliori condizioni di vita offerte dalle buone opportunità di lavoro», dice Rinaldo Arangino sottolineando che in quel lontano paese «la disoccupazione è un fenomeno di cui nemmeno si parla. Abbiamo discusso - conclude il sindaco di Belvì - anche dei progetti che stiamo portando avanti in materia di salvaguardia ambientale e territoriale, nonché dell'utilizzo di fonti energetiche alternative».

PROGETTI FUTURI L'incontro si è concluso con una stretta di mano e un accordo informale che prevede l'attuazione di progetti di cooperazione internazionale tra il paese di Belvì e la Guinea Equatoriale.

Roberto Tangianu