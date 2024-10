Fervono i preparativi per il 1° raduno del Segugio Maremmano a pelo raso e pelo forte della Sardegna, con assegnazione del C.A.C. (certificato di attitudine al campionato italiano).

L’iniziativa avrà luogo domenica 4 agosto 2019, presso il parco comunale Qualito, a Tiana, grazie al S.I.P.S. (Società Italiana Pro Segugio) di Oristano, in collaborazione con il Comune di Tiana (NU), il comitato “San Leone Magno” ed il Gruppo Cinofilo (E.N.C.I.), in occasione dei festeggiamenti per San Leone Magno.

L’evento unico in Sardegna darà modo di effettuare le verifiche morfologiche per l’iscrizione dei soggetti ai libri genealogici (riconoscimenti R.S.R.). Tutti i soggetti verranno valutati morfologicamente dagli esperti giudici: Serena Donnini, Fausto Cavalieri, Vincenzo Ferrara e Simone Panerai.

Verranno premiati 1°, 2° e 3° di ogni classe e sesso, il miglior Baby, miglior Juniores, miglior Giovane, miglior Campione e miglior Veterano. Andranno a premio inoltre le prime tre migliori Coppie e Gruppi e il Miglior soggetto del Raduno (Best in Show).

Verranno premiati la miglior espositrice donna e il miglior espositore giovane, quest’ultimo compreso tra i 6 e i 14 anni, le iscrizioni a queste due gare andranno effettuate presso la segreteria dentro le ore 12. Le iscrizioni al Raduno sono state aperte il 15 Giugno 2019 e avranno prima chiusura il 15 Luglio 2019.

E’ possibile prendere contatto con gli organizzatori:

Barbara Masala 349 8609788

Marcello Notaro 347 3205237

Michele Curreli 348 5987851