Esame gratis in farmacia grazie a "Dai un calcio al colesterolo", campagna nazionale di sensibilizzazione lanciata a settembre da Rete Farmacisti Preparatori. L'appuntamento è fissato per il 14 novembre: anche in Sardegna sarà possibile sottoporsi al controllo nelle attività aderenti all'iniziativa.

In farmacia, preferibilmente previo appuntamento, si potrà effettuare un controllo gratuito dei propri tassi colesterolici attraverso un sistema di autoanalisi con prelievo capillare.

Con l'assistenza, naturalmente, del farmacista di fiducia. In un colloquio riservato saranno forniti il responso e i consigli su come "dare un calcio al colesterolo" ed evitare ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. Fino alla fine dell'anno nelle farmacie della Rete si continuerà a parlare di colesterolo e trigliceridi, due fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Chi arriverà in farmacia riceverà, assieme al consiglio del farmacista, brochure informative dedicate e il diario metabolico, una sorta di memorandum che aiuta a monitorare alcuni parametri fondamentali del benessere quali pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea.