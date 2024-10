Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Come rispondono le Regioni alle richieste dei cittadini rispetto a eventi come ictus, traumi, infarti ed emergenze-urgenze (pronto soccorso) che devono essere gestiti in maniera efficace e in tempi brevi? A questa domanda ha risposto la terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presentata oggi a Roma. Un'indagine condotta nel 2023, analizzando i risultati del monitoraggio rispetto all'anno 2022.

Il primo dato riguarda la rete cardiologia per l'emergenza, che "soffre in quelle zone più interne e meno servite dove la tempistica dei 90 minuti per la Ptca (angioplastica coronarica) e la relativa ricaduta in termini di mortalità sono più rilevanti: criticità" emergono "per Calabria e Abruzzo", ha spiegato la responsabile del report Manuela Tamburo De Bella, responsabile Uos Reti cliniche e monitoraggio Dm 70/2015 dell'Agenas. Per la rete ictus, "ci sono variazioni significative tra le varie Regioni e al loro interno, con criticità soprattutto in Sardegna e Abruzzo". Per la rete trauma, "Campania, Emilia Romagna e Sardegna possono fare di più", ha precisato Tamburo De Bella. Per la rete emergenza-urgenza, "Valle d'Aosta e Campania presentano un vulnus".

Nella Terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo - dipendenti, l'Agenas individua anche alcuni approfondimenti da fare sulle reti. Rete cardiologica dell’emergenza: "approfondire e diffondere l’utilizzo di indicatori di percorso clinico; implementare l'indicatore (Ldl) per ottimizzare la terapia alla dimissione e la valutazione multidimenzionale del paziente ad alto rischio residuo; implementare l’avvio a programmi riabilitativi utilizzando percorsi definiti all’interno delle strutture del Dm 77", si legge nell'indagine.

Per per la rete ictus, "individuare indicatori di processo e 'outcome' delle fasi di transizione per disegnare azioni di miglioramento e mettere in atto strategie di presa in carico dei soggetti con ictus, incentrate sui bisogni e caratteristiche individuali (personalizzazione delle cure), - sottolinea il documento - modello che può trovare il giusto percorso nell’assetto territoriale definito dal Dm 77 del 2022; traduzione delle evidenze cliniche ('evidence based medicine') in modelli organizzativi innovativi, flessibili e sostenibili per valorizzare le competenze del singolo operatore in un team multiprofessionale in una ottica di rete diffusa".

I "futuri utili approfondimenti per la rete trauma: identificare indicatori più specifici e superare le problematiche legate alle fonti dei dati e alle codifiche. Verifica e ottimizzazione dei flussi di dati (l’inadeguatezza/incompletezza del flusso Emur; inserimento della Sepsi nelle reti tempo dipendenti (alla luce della letteratura scientifica e dei dati di mortalità); standard organizzativi e tecnologici (con particolare riferimento agli organici in rapporto alla nuova complessità) - conclude il report - reclutamento del personale (il tema di come valorizzare i professionisti, aumentare l’attrattività) e formazione (specializzandi, non specialisti)".