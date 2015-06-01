 

ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

CURCURIS

SINDACO ELETTO: MASSIMO PILLONI

ABITANTI: 312 / ELETTORI: 274

CANDIDATI PARTITI VOTI %
MASSIMO PILLONI

 LISTA CIVICA "UNITI SI PUO'" 

 186 100%

 

 

Schede bianche: 3

Schede nulle: 4

 