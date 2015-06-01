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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
CURCURIS
SINDACO ELETTO: MASSIMO PILLONI
ABITANTI: 312 / ELETTORI: 274
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|MASSIMO PILLONI
|
LISTA CIVICA "UNITI SI PUO'"
|186
|100%
Schede bianche: 3
Schede nulle: 4
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. CURCURIS - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
CURCURIS
SINDACO ELETTO: MASSIMO PILLONI
ABITANTI: 312 / ELETTORI: 274
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|MASSIMO PILLONI
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LISTA CIVICA "UNITI SI PUO'"
|186
|100%
Schede bianche: 3
Schede nulle: 4