Cuntzertus nasce come opera divulgativa sulle Launeddas, per riunire le idee di tutti i suonatori, di tutte le associazioni, degli studiosi e degli ap- passionati che siano soci o no; dunque una cosa aperta a tutti per far conoscere il nostro ambito culturale a chi ancora non vi si era avvicinato. Il solo fatto che l'opera sia interamente auto- nan- ziata dagli autori e dai soci, basta per capire in quale modo s'Assòtziu Launeddas Sardìnnia ha fortemente voluto creare un mezzo di incontro che faccia crescere il livello culturale, di collabo- razione e promuovere l'idea di investimento.