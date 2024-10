I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a Cuglieri, in zona San Lorenzo, per aiutare il conducente di un camion da 19 tonnellate con carico che, durante una manovra, è uscito dalla carreggiata inclinandosi lateralmente. Il conducente è rimasto illeso e non c’è stato nessun danno significativo al mezzo. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Cuglieri anche un’autogru arrivata da Oristano.