L'Aidaa, l'associazione italiana difesa animali e ambiente, ha fissato una taglia di 7mila euro sulla testa dei responsabili, che verrà pagata a chi con la sua denuncia alle autorità di polizia darà indicazioni determinanti per la individuazione e successiva condanna in via definitiva dei responsabili di una vera e propria barbarie avvenuta la scorsa settimana a Nuoro.

In località Su Berrinau sono stati trovati morti sei cuccioli cuccioli di cane insieme alla loro madre che li aveva partoriti da pochi giorni. Secondo una ricostruzione fatta dalle volontarie del posto, i piccoli sarebbero stati uccisi a colpi di padella mentre la madre sarebbe stata decapitata. Vicino ai corpi morti rinvenuti nei pressi di una discarica la polizia locale avrebbe trovato anche la padella sporca di sangue.

L'Aidaa di Nuoro ha presentato una denuncia contro ignoti, "ma appare evidente - sottolinea l'associazione animalista - che se non salteranno fuori i nomi del responsabile o dei responsabili questo tremendo crimine à destinato come molti altri a finire nell'oblio. Da qui la nostra decisione di mettere una taglia di 7.000 euro, mille euro per ogni cane trucidato, sulla testa dei responsabili. RIteniamo che la taglia sia uno strumento eccezionale, per una situazione eccezionale. Quello che occorre più di tutto è però un salto culturale - chiariscono i vertici di Aidaa - nel rispetto degli animali e nella denuncia, che non è delazione dei responsabili di queste atrocità, in modo che siano adeguatamente puniti".