E' tornato dopo la pausa natalizia il comico genovese Maurizio Crozza con la sua copertina del programma Ballarò condotto da Floris su Rai Tre.

Dopo aver commentato i fatti cruciali delle ultime settimane, Crozza sdrammatizza sulla triste situazione dell'ex leader Pd Bersani colpito da malore e ancora ricoverato in ospedale.

"Forza Pierluigi abbiamo bisogno di te!" ha esordito il comico "ti è andata male ma coi primari sei stato un leone". Ha poi riproposto l'imitazione di Bersani con un divertente "Oh, ragassi! Me la son vista brutta ragassi. Non che se ti mettono un pappagallo sul letto e una benda in testa poi diventi Jack Sparrow eh. Siam mica qui a farci venire un coccolone per finire in prima pagina!"

"E' sempre stato lucido." ha concluso Crozza "appena si svegliato dopo l'operazione ha voluto sapere cosa era successo nel frattempo, gli hanno detto che si era dimesso Fassina e lui ha risposto: <<Fassina chi?>>".