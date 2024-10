Grave incidente domestico a Cargeghe, dove un'anziana è rimasta ferita in seguito al crollo del solaio della sua abitazione. Il cedimento è avvenuto questa mattina in una palazzina di via Roma.

La donna si trovava nel suo appartamento al primo piano quando il solaio ha ceduto trascinandola giù. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Sassari, che hanno trovato la malcapitata sotto le macerie, ferita ma cosciente.

E' stata quindi affidata alle cure di un'équipe del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Sul caso indagano i carabinieri.