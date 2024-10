“Io non ho età e quando mi chiedono quanti anni ho mi confondo, è un po’ come chiedere l’età di Memole. Qualcuno sa quanti anni ha Memole?”. Cristina D’Avena, la regina delle indimenticabili sigle dei cartoni animati anni 80’ e 90’, compie oggi 60 anni e da quel 6 luglio 1964 di strada ne ha fatto.

Per la prima volta sul palco a soli 3 anni e mezzo per cantare “Il valzer del moscerino” allo Zecchino d’Oro, dal 1981, quando ha cantato la sua prima sigla, “Bambino Pinocchio”, non si è più fermata. Tra le canzoni per bambini e ragazzi, è stata anche l’indimenticabile Licia nella serie televisiva “Kiss Me Licia” e se stessa nella serie “Arriva Cristina”, dove interpretava una studentessa di Medicina impegnata tra esami, famiglia, amicizie e primi amori.

Ribattezzata più volte la “ragazza senza età”, in occasione del suo 60° compleanno ha detto a Il Resto del Carlino. “Spegnerò le candeline in famiglia. Lo faccio da quando sono nata e ogni anno la torta dev’essere un po' più grande per metterle tutte”.

“Una candelina non mi cambia la vita, però un po’ mi rode. Anche perché io me ne sento 25”, ha detto la cantante.