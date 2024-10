Sardegna Live

Altri 15 nuovo talenti vanno ad arricchire i team di The Voice of Italy dopo la terza “Blind audition” condotta da Federico Russo, in onda ieri su Rai2, che ha ottenuto il 9,36% di share pari ad un ascolto a 2 milioni 085 mila spettatori. Durante la serata si sono esibite 23 “voci” protese a contendersi l'attenzione di Raffaella Carrà, Dolcenera, Emis Killa e Max Pezzali.