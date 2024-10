L'impegno della presidente della Regione perché "assuma tutte le iniziative necessarie, affinché la Glencore Srl tenga fede agli impegni assunti, così da tutelare i lavoratori e garantire, per loro e le loro famiglie, il mantenimento del posto di lavoro". È quanto si legge nella mozione consiliare presentata oggi dal consiglieri regionali del Pd (primo firmatario il presidente della commissione Attività produttive, Antonio Solinas) sulla annunciata chiusura linea piombo della Portovesme Srl, .

Nel documento sono evidenziate le diverse fasi delle attività della Glencore, con le criticità in ordine al costo dell'energia ed anche quelle riferibili alla crisi internazionale Russo-Ucraina, con le implicazioni in ordine alla competitività delle produzioni ma anche l'impegno manifestato, a suo tempo, dall'azienda che opera nel Sulcis "per garantire i livelli occupazionali e convertire lo stabilimento verso produzioni meno esposte alle variabili dei costi dell'energia".