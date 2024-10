Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Durante la notte, in evidente stato di alterazione e con un machete in mano, si è presentato alla caserma dei carabinieri chiedendo di entrare, ma è stato bloccato e denunciato. E' accaduto la scorsa notte a un 46enne a Rivolta d'Adda, nel Cremonese.

Poco prima delle 2, l'uomo si è presentato alla caserma di Rivolta d’Adda e ha suonato il citofono. Essendo orario di chiusura, a rispondere è stato l’operatore della centrale operativa di Crema il quale ha percepito che l’uomo era in stato di evidente alterazione e ha mandato sul posto le pattuglie della radiomobile di Crema e della stazione di Vailate.

I militari hanno trovato l'uomo armato di machete e con varie ferite alle braccia; gli hanno intimato di appoggiare il machete a terra, ma lui ha reagito con fare minaccioso, salvo poi accorgersi che stava per scattare la procedura prevista in tali casi e si è arreso. Una volta bloccato, è stato accompagnato alla caserma di Crema per spiegare il motivo della sua presenza in giro di notte con un’arma di quel genere. L'uomo non è stato in grado di fornire risposte, così è stato denunciato e il machete è stato sequestrato.