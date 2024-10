In collaborazione con gruppi accademici in Sudafrica e in tutto il mondo, l'Azienda Johnson & Johnson sta valutando l'efficacia del suo vaccino contro il Covid-19 per diverse varianti, compresa la nuova variante Omicron che si sta diffondendo rapidamente.

L'Azienda sta testando il siero del sangue dei partecipanti agli studi sul richiamo completati e in corso per verificare l'attività neutralizzante contro la variante Omicron.

Inoltre, l'Azienda sta lavorando a un "vaccino specifico contro la variante Omicron e lo porterà avanti a seconda delle necessità". Lo rende noto la stessa casa farmaceutica in una nota.