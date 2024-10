Nuovo picco per la quarta ondata: in Italia non si superavano i 20mila contagi (ieri 20.497) dal 3 aprile.

Per quanto riguarda i morti, che sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio (126). Sette regioni e province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive: Calabria (all'11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), Trento (16,7%), Veneto (12,4%).

Parte inoltre il 16 dicembre la somministrazione del primo milione e mezzo di dosi di vaccino destinate ai bambini tra 5 e 11 anni. .