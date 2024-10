"Sulla possibile terza dose di vaccino la nostra comunità scientifica, che è in assoluto di prim'ordine, sta facendo le sue valutazioni e presto arriveranno le sue determinazioni". Lo ha detto oggi a Livorno il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Ma - afferma - io ritengo molto probabile che andremo nella direzione di assumere la terza dose, e con tutta probabilità partiremo dai più anziani e dai più fragili".

"Rassicuro tutti fin da ora che comunque non avremo mai più né in Italia né in Europa il problema dell'approvvigionamento delle dosi. E già adesso - conclude - abbiamo certezze che le dosi ci saranno per tutti".