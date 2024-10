Sennariolo, piccolo paese di 160 abitanti in provincia di Oristano, allunga la lista dei Comuni sardi in zona rossa. E’ il quattordicesimo a finire in lockdown.Il sindaco Gianbattista Ledda ha reso noto che si sono registrati 14 casi di contagio da coronavirus e ha deciso di emanare un’ordinanza.

"Oggi più che mai dobbiamo essere una comunità solidale e coesa", è l'appello del sindaco di Sennariolo. Dunque anche nel piccolo paese dell’Oristanese è vietato spostarsi se non nei casi di assoluta necessità previsti dalla legge.