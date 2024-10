“Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perché i dati sono in discesa e siamo sereni, siamo in una situazione di tranquillità ma continuiamo ad essere vigili. ora puntiamo sulla responsabilità dei cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a 'Oggi è un altro giorno' in onda su Rai Uno.

Quella che prevede i tamponi per i passeggeri provenienti dalla Cina "non è una norma discriminatoria verso nessuno. Proprio perché dalla Cina non abbiamo avuto informazioni scientifiche completamente attendibili, in questa fase abbiamo raccomandato una massima prudenza. L'Ordinanza sui tamponi alle persone che arrivano dalla Cina terminerà il 31 gennaio prossimo, quindi è una misura si precauzione" ha affermato Schillaci.