Peggiora la situazione a Uri, uno dei comuni sardi in zona rossa. Ad oggi risultano 81 i casi di positività al Covid. Altri 29 casi sono risultati positivi al test antigenico. Quindi nel comune del Sassarese sono complessivamente 110 i positivi. 202, invece, le persone in quarantena per essere entrate in contatto con soggetti che hanno contratto il virus.

E’ stata la sindaca Lucia Cirroni a fare il punto della situazione. “È un numero elevatissimo rapportato al numero dei residenti – ha sottolineato in un post sulla pagina istituzionale del Comune – Ci invito ancora una volta alla massima responsabilità, purtroppo il numero dei contagi continua ad aumentare e per far sì che questa gravosa situazione venga arginata è indispensabile limitare i contatti. Vi invito quindi a spostarvi e incontrare persone che non fanno parte del vostro ristretto nucleo familiare solo se strettamente necessario”.

“Io continuo a credere in voi, ma purtroppo molti non hanno compreso la gravità della situazione, se vogliamo ritornare a una situazione di “normalità” dobbiamo rispettare le regole che ho dovuto impartire con ordinanza non per semplice capriccio ma perché è necessario – ha aggiunto la Cirroni – Comprendo i disagi, e io sono la prima ad averne, comprendo i genitori che mi sollecitano la possibilità di far frequentare le scuole ai loro figli in presenza, ma ci troviamo veramente di fronte a una situazione di tale portata che richiede, oltre alla forza di continuare a vivere di restrizioni, il tempo necessario a far rientrare nei parametri questo stato di emergenza sanitaria. Non esistono regole o autorizzazioni ad personam, perché non è possibile avere un quadro generale e veritiero della situazione, almeno per ora. Massima cautela è la parola d’ordine e se rivogliamo la serenità dobbiamo agire in funzione di questa” ha aggiunto la sindaca di Uri che ha voluto porgere un pensiero “a tutti coloro che attualmente sono in isolamento a causa di questo virus e li ringrazio per il forte senso di responsabilità e altruismo che mostrano rispettandolo”.