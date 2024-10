Nessun nuovo decesso per Covid in Sardegna dove si registrano quasi 800 casi in meno nelle ultime 24 ore.

Complessivamente cono 1620 i contagi di cui 1555 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6278 tamponi con un tasso di positività che cala dal 30 al 25,8%.

In calo anche i ricoverati nei reparti di terapia intensiva ( -1 ), che sono 9, e in area medica (-4), che passano a 124. Sono 29316 i casi di isolamento domiciliare (+1222).