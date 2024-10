Situazione stabile ad Alghero sul fronte dell’emergenza Covid. Secondo i dati forniti da Ats, sono 34 i positivi nella Riviera del Corallo, di cui due ricoverati. “Un dato stabile – commenta il sindaco algherese Mario Conoci – Ma questo non vuol dire che possiamo fare ciò che vogliamo. Zona bianca non vuol dire libertà assoluta, dobbiamo mantenere questo valore con la nostra responsabilità, con la capacità di rispettare le regole”.

In un video pubblicato sui social Conoci ha stigmatizzato alcuni episodi avvenuti nel fine settimana. “Qualcuno non ha rispettato le regole. Tutti, giovani e meno giovani, dobbiamo avere a cuore il mantenimento della situazione sanitaria attuale. La Sardegna gode di un privilegio rispetto a tutto il resto d’Italia. Restiamo responsabili e facciamo in modo che l’isola resti in zona bianca il più possibile”.