La Sardegna, con Aou di Cagliari in prima linea, è la prima regione in Italia per sequenziamento dei tamponi per intercettare e seguire l'evoluzione delle varianti, in particolare la Omicron (Sudafricana).

E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di Sanità sulle varianti nel periodo dal 25 settembre all'8 novembre. La Sardegna ha, infatti, sequenziato il 15,1% dei tamponi, subito dietro ci sono il Trentino-Alto Adige il 10,5% e l'Abruzzo il 7,5%.

"Il sequenziamento è fondamentale per scovare le varianti e affrontare con efficacia la pandemia - sostiene Ferdinando Coghe direttore sanitario dell'Aou di Cagliari - La Sardegna con l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e l'Aou di Sassari sono impegnate con grande determinazione nella lotta contro il Covid 19"