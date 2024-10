Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12711 tamponi, con un tasso di positività dell1,5%.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( 1 in meno dall'ultima rilevazione, mentre quelli in area medica sono 93 ( 3 in meno).

Sono, invece, 3112 i casi di isolamento domiciliare ( 85 in più di ieri). Due i decessi: un uomini di 69 nella Città Metropolitana di Cagliari e uno di 78 nella provincia di Sassari.