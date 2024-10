“Consentiteci di vaccinare i bambini nei nostri studi, inclusa la vaccinazione anti-Covid: abbiamo un ruolo strategico nell'aumento delle coperture e così liberiamo risorse dei servizi territoriali. Gli accordi su base regionale non bastano, perché in varie Regioni ancora non è attutata tale possibilità della vaccinazione negli studi: cambiamo i modelli organizzativi e cerchiamo di non sprecare la lezione del Covid-19”.

Questo l'appello al Governo dal Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp), Antonio D'Avino, in apertura del sedicesimo Congresso Scientifico Nazionale della Federazione a Riva del Garda (Trento). "I vaccini sono la forma di prevenzione indiscutibilmente più efficace per combattere alcune delle malattie infettive che provocano gravi complicazioni alla salute dei bambini.

Il Pediatra di Famiglia - prosegue D'Avino - è colui che più di tutti ha la possibilità di incidere sul successo delle campagne di prevenzione, grazie al rapporto fiduciario con le famiglie e alla capillarità assistenziale. Consentire a tutti noi l'accesso all'Anagrafe vaccinale è una straordinaria opportunità per la sostenibilità dell'intero Servizio Sanitario Nazionale".

"Una sessione del congresso - afferma inoltre Giuseppe Di Mauro, segretario Nazionale alle Attività Scientifiche ed Etiche della Fimp e presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - sarà dedicata ai più recenti documenti intersocietari.

Presentiamo e condividiamo con i colleghi alcuni strumenti di pronto utilizzo da tenere nella propria cassetta degli attrezzi. Si tratta di cinque Guide pratiche, dedicate alla disabilità, alla ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, alla vaccinazione in sicurezza nell'ambulatorio del Pediatra di Famiglia, alla prevenzione degli incidenti e un documento con le raccomandazioni sull'Alimentazione Complementare.

Abbiamo anche prodotto una Guida completamente dedicata ad affrontare e sciogliere i dubbi dei genitori, 'Il bambino nella sua famiglia - Guida pratica per i genitori', che sarà disponibile in tutti i nostri studi".