Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9247 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 43 (1 in meno rispetto a ieri).

1942 sono i casi di isolamento domiciliare (86 in più rispetto a ieri).

Si registrano 2 decessi: una donna di 86 anni e un uomo di 89, residenti entrambi nella provincia di Oristano.