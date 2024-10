"Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino anti Covid per i più piccoli sotto i 5 anni". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto in diretta nella trasmissione 'UnoMattina', su RaiUno.

"Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia", prosegue il sottosegretario.

"E' ragionevole che a marzo-aprile ci possano essere evidenze scientifiche che creino condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori - racconta invece a SkyTg24 -. Sapremo solo allora se il vaccino sarà disponibile anche per quella fascia di età".