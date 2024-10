Altri cinque decessi per Covid, tra cui un centenario, in Sardegna dove si registrano 1696 ulteriori casi di positività (di cui 1407 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1.801 contagi dell'ultima rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10195 tamponi con un tasso di positività del 16,6% (16,2% nelle 24 ore precedenti). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano a quota 1, mentre sono in calo quelli in area medica sono 308 (-5). Sono invece 23328 (+8) le persone in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio i cinque morti sono: una donna di 71 anni e un uomo di 77, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna e un uomo di 90 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna e un uomo di 100 anni residente nella provincia di Sassari.