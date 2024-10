"Dove sono finiti i no-vax? Rispetto ai numeri iniziali si sono progressivamente molto ridotti, un po' per via degli obblighi, e poi molti si sono resi conto che era meglio vaccinarsi e hanno visto anche i benefici del vaccino contro il ricovero e la malattia grave".

Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la "metamorfosi" del movimento no-vax. L'infettivologo, minacciato più volte per le sue dichiarazioni, ha deciso di denunciare portando alcuni stalker in tribunale.

"Rimane uno zoccolo duro che ha deciso di non immunizzarsi - ha proseguito -, ma credo poi che con il 92% della popolazione over 12 vaccinata, sommati ai milioni di guariti, si può sopportare una quota di irriducibili".

"Ma - ha concluso Bassetti - non devono fare proselitismo contro la quarta dose: non vogliono vaccinarsi? Va bene, ma non inquinino l'informazione corretta".