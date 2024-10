Il sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro ha comunicato di aver istituito la zona rossa dalla mezzanotte di oggi sino a quella del 6 aprile prossimo. La decisione è arrivata dopo una consultazione con la Prefettura, il Dipartimento di prevenzione Ats e l’Igiene pubblica di Alghero.

Il primo cittadino ha raccomandato a tutti i suoi concittadini il massimo rispetto delle regole in vigore per la zona rossa. "Oggi siamo tutti a rischio, ma se tutti collaboriamo a brevissimo saremo nuovamente in giro per salutarci e raccontarci questi momenti che trascorreremo in famiglia" ha scritto sui social.

Si tratta del settimo comuni sardo in zona rossa. Gli altri sono Golfo Aranci, Uri, Bono, Sindia, Samugheo e Sarroch.