Altri 10 decessi in Sardegna dove si registrano 461 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 292 diagnosticati da antigenico), ma sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, solo 2720 tamponi, con un tasso di positività poco sotto il 17%.

Non accenna a calare la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( -2 ) ma quelli in area medica sono 311 ( +2 ). In aumento anche i casi di isolamento domiciliare (+84, 30607 in totale).

Nel dettaglio i 10 decessi sono: una donna di 74 e due uomini di 75 e 81 anni, residenti della provincia di Sassari; tre donne di 75, 91, 95 anni e tre uomini di 72, 81, 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.